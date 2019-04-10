Novartis завершил выделение подразделения Alcon в самостоятельную компанию

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis («Новартис») объявила о завершении процедуры по выделению ее офтальмологического подразделение Alcon («Алкон») в самостоятельную компанию с рыночной капитализацией 28 млрд швейцарских франков (28 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Акции новой компании начнут торговаться на Швейцарской бирже (SIX) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 9 апреля.

Акционеры Novartis получат одну акцию за пять имеющихся у них акций или американских долговых расписок Alcon по состоянию на 8 апреля.

В прошедшем году Novartis продал GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») свою долю в совместном предприятии по производству безрецептурной продукции за 13 млрд долл. Кроме того, компания продала индийской Aurobindo («Ауробиндо») часть активов своего дженерикового подразделения Sandoz («Сандоз») в США за 900 млн долл.

Как отметили в компании, в течение двух ближайших лет планируются лончи 10 потенциальных блокбастеров. Еще 20 потенциальных блокбастеров планируется вывести на рынки в обозримом будущем.

Фото: wsj.com

Илья Дугин

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