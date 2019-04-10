Фармкомпании предлагают сотрудникам льготы, которые часто им малоинтересны

Представления работодателей и кандидатов о важности тех или иных мотиваторов выбора места работы зачастую не совпадают, выяснили эксперты рекрутинговой компании Hays. Опрос, в котором приняли участие представители фармацевтических компаний и соискатели, выявил конфликтные зоны в привлечении и удержании персонала.

Работодателям предложили ответить на вопрос, что вы чаще всего используете, чтобы привлечь персонал в вашу компанию. Соискатели выбирали, что для них наиболее значимо при смене места работы.

Как выяснилось, работодатели недооценивают важность для сотрудников баланса работы и личной жизни. Этот элемент привлечения персонала используют лишь 11% фармкомпаний, тогда как на его особую значимость указывают 48% кандидатов.

Очень важен для соискателей гибкий рабочий график (35%), но только 18% опрошенных работодателей готовы предложить такую возможность.

Занимаясь HR-брендингом, работодателям стоит также обратить внимание на важность такого фактора, как возможность обучения за счет компании. Этот аргумент используют при привлечении персонала только 5% фармкомпаний. Тогда как его значимость при смене работы подчеркивают 44% кандидатов.

Существуют конфликтные зоны между сторонами и в заинтересованности составляющими соцпакета. Отвечая на вопрос, какие бонусы вы предлагаете сотрудникам компании, 68% работодателей назвали предоставление гаджетов (телефоны, планшеты и пр.). Между тем эта опция соцпакета актуальна лишь для 29% опрошенных соискателей. Компенсация за использование общественного транспорта тоже мало востребована (37% компаний предлагают, 16% кандидатов хотят).

Существует разрыв в понимании важности для удержания персонала финансовой поддержки дополнительного профессионального образования. Эту льготу предоставляют 16% компаний, а нужна она 46% соискателей.

Заинтересованы сотрудники и в дополнительной сумме к пенсии (выше указанной в законодательстве), которая выплачивается за счет взносов работника и предпринимателя). Такую льготу предлагают только 3% работодателей, а хотели бы получать 25% сотрудников.

Комментируя итоги обзора российского рынка труда в 2018 г., подготовленного Hays, генеральный директор Hays в России Алексей Штейнгардт отметил, что самыми распространенными методами привлечения кандидатов остается конкурентная заработная плата, интересный функционал и возможность карьерного роста. На четвертом месте — известность бренда работодателя.

«Для самих сотрудников возможности соблюдать баланс между работой и личной жизнью, хороший бонусный и социальный пакет оказались важнее, чем HR-бренд компании. Самыми актуальными бонусами для сотрудников в 2018 г. были: медицинское страхование, компенсация расходов на транспорт или предоставление автомобиля в служебных целях, а также частичная или полная компенсация фитнеса, дополнительного профессионального образования или языковых курсов».

Фото: ru.depositphotos.com

Наталья Маскина

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