Названы претенденты на статус блокбастеров в 2023 г.

Ежегодно эксперты определяют препараты, объем продаж которых, по их мнению, через пять лет после лонча превысит 1 млрд долл., сообщает PharmaPhorum.

Нынешний год не стал исключением: в рейтинг вошли семь ЛП, в т. ч. для лечения орфанных заболеваний.

На первой позиции расположился препарат udapacitinib компании AbbVie («ЭббВи), лонч которого ожидается в текущем году. Препарат показан для терапии широко распространенного заболевания – ревматоидного артрита, а рынок ингибиторов янус-киназ (JAK-киназы) довольно насыщен. По мнению аналитиков компании Clarivate Analytics, для AbbVie этот препарат дает возможность спокойно ожидать снижения продаж блокбастера Humira (adalimumab) из-за конкуренции со стороны аналогов.

Препарат для лечения редкого заболевания «спинная мышечная дистрофия» Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), занимающий вторую строчку, после лонча сразу же попадет в тиски конкуренции со стороны Spinraza (nusinersen) от компаний Ionis («Айонис») и Biogen («Байоджен»), доступный американским пациентам с 2016 г., европейским – с 2017 г.

Вышедший на третье место препарат для лечения анемии, вызванной хронической болезнью почекroxadustat, который разработали компании AstraZeneca («АстраЗенека»), FibroGen («ФайброДжен») и Astellas («Астеллас»), уже одобрен в Китае и находится на рассмотрении регуляторов в Японии. Направление заявки в FDA запланировано на III квартал.

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Илья Дугин

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