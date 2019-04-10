Apteka.ru вошла в первую пятерку онлайн-магазинов по количеству заказов

Аналитическое агентство Data Insight опубликовало TОР100 крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2018 г.

Apteka.ru заняла 5-е место по количеству заказов, а по объему продаж сервис Apteka.ru в 2018 г. оказался на 13 месте среди всех категорий товаров, что на 8 пунктов выше, чем в 2017 г.

Среди магазинов, представляющих группу товаров «Красота и здоровье», Apteka.ru со значительным отрывом лидирует по всем показателям.

Кроме того, 4 апреля состоялась церемония награждения лучших участников рейтинга TОР100 в 12 номинациях.

Apteka.ru стала победителем в номинации «Лидер роста: чистый онлайн», награду сервису присудили за рост быстрее рынка при высокой «базе» (большом объеме онлайн-продаж в 2017 г.), рост доли рынка (в процентных пунктах) среди магазинов без собственных оффлайн-магазинов и ПВЗ.

Источник АО НПК «Катрен»

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