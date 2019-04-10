Решение о переходе на электронные рецепты должны принимать региональные власти

С 7 апреля 2019 г. медучреждения смогут выписывать электронные рецепты на лекарственные препараты вместо бумажных, сообщает Росздравнадзор. Переход на новую систему выписки, в соответствии с п. 4 ст. 6 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», должен оформляться специальным решением региональных органов исполнительной власти.

Регламентирующий новацию приказ Минздрава № 4н от 14 января 2019 г. был зарегистрирован в Минюсте 26 марта, опубликован на официальном интернет-портале правовых актов 27 марта, а вступил в силу по истечении десяти дней – 7 апреля.

В документ включены формы рецептурных бланков, корректирующие нормы в соответствии с новыми полномочиями, а также внесены новые нормы, регламентирующие требования по оформлению рецепта на лекарственный препарат в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалификационной электронной подписи медицинского работника.

Новый порядок почти полностью идентичен предыдущей версии, поэтому пациенты не столкнутся со сложностями при получении в аптеках необходимых им препаратов, заверяют в Росздравнадзоре.

Переход на выписку электронных рецептов был анонсирован в середине 2016 г. в «дорожной карте» по развитию телемедицинских технологий, разработанной Экспертным советом при Правительстве РФ.

В перечне целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» указано, к 2023 г. не менее 70% госмедучреждений должны реализовать систему выписки электронных рецептов и направлений на лекарственное обеспечение, сообщает Росздравнадзор.

При этом исполнительный директор Аптечной гильдии и Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина заявила, что у аптек пока нет права обслуживать электронные рецепты.

По ее словам, если для медработников электронные рецепты – день сегодняшний, то для аптек – это пока еще будущее.

«В приказе Минздрава № 403 есть пункт 26, который разрешает аптекам работать по электронным накладным от медицинских организаций. А про рецепты ничего не сказано. Я думаю, изменения готовятся, но пока выписывать электронные рецепты медорганизации могут, а обслуживать их аптеки не могут», – подчеркнула Елена Неволина.

Елена Сидорова

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