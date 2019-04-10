Sanofi уходит, Regeneron приходит, Alnylam остается Решение о переходе на электронные рецепты должны принимать региональные власти » DOC Generici меняет владельцев Частный инвестиционный фонд CVC Capital Partners («Си-Ви-Си Кэпитал Партнерз») принял решение о продаже итальянской фармацевтической компании DOC Generici («Дженеричи») двум другим инвестиционным компаниям – Intermediate Capital Group («Интремидиэйт Кэпитал Груп») и Merieux Equity Partners («Мерье Экуити Партнерз»), сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на Bloomberg. По оценкам информированных источников, сумма сделки может составить около 1,1 млрд евро (1,2 млрд долл.). DOC Generici, приобретенная CVC в 2016 г., производит дженерики для лечения широкого круга заболеваний, в т.ч. сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, метаболических и неврологических расстройств. Ранее появилась информация, что ряд частных инвестиционных компаний выразили заинтересованность в приобретении рецептурного бизнеса у ирландской фармкомпании Perrigo («Перриго»).

Фото: ru.depositphotos.com Илья Дугин

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