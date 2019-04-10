Sanofi уходит, Regeneron приходит, Alnylam остается

Компании Sanofi («Санофи») и Alnylam Pharmaceuticals («Элнилем Фармасьютикалз») договорились о завершении фазы исследований и опциона в рамках подписанного в 2014 г. соглашения о совместной разработке препаратов на основе РНК-интерференции для лечения редких генетических заболеваний; при этом условия сотрудничества в отношении материалов для разработки препаратов patisiran, vutrisiran (ALN-TTRsc02) и fitusiran остаются неизменными, сообщает WorldPharmaNews.

В рамках оставшейся части соглашения Alnylam будет осуществлять разработку дополнительного экспериментального актива для лечения неназванного редкого генетического заболевания до конца доклинических исследований, проводимых с целью получения разрешения на проведение клинических исследований с участием человека (enabling studies). Sanofi будет отвечать за дальнейшие исследования или коммерциализацию такого актива. В случае одобрения нового экспериментального препарата, созданного в рамках партнерства, Alnylam будет иметь право на получение роялти с его глобальных продаж.

Тем временем, по сообщению BioSpace, компании Regeneron Pharmaceuticals («Редженерон Фармасьютикалз») и Alnylam Pharmaceuticals объявили о заключении договора о сотрудничестве в поиске, разработке и коммерциализации препаратов для лечения заболеваний глаз и центральной нервной системы (ЦНС), а также в сфере исследований нескольких мишеней, расположенных в печени, с использованием механизма РНК-интерференции (РНКи).

По условиям договора, Regeneron выплатит компании Alnylam аванс в размере 400 млн долл., а также приобретет 4,44 млн обыкновенных акций компании на сумму 400 млн долл. по цене за акцию 90 долл. Alnylam будет иметь право на получение дополнительно до 200 млн долл. в качестве поэтапных платежей на ранних стадиях клинических исследований препаратов для лечения заболеваний глаз и ЦНС.

Alnylam планирует работать с Regeneron на эксклюзивной основе в сфере поиска перспективных молекул, в которых будет задействован механизм РНКи, для применения по двум основным показаниям – лечение заболеваний глаз и ЦНС. Regeneron возглавит разработку и маркетинг программ исследований мишеней, связанных с заболеваниями глаз, тогда как Alnylam будет иметь право на получение поэтапных платежей и роялти. Компании будут совместно осуществлять и поочередно возглавлять исследовательские программы в области лечения заболеваний ЦНС; при этом ведущая группа будет отвечать за глобальные исследования и коммерциализацию. Применительно к программам ЦНС компании получат возможность в равной степени участвовать в программах друг друга на этапе выбора препаратов-кандидатов.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

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