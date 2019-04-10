Производитель: «Мы не хотим покупать информацию о своих лекарствах по пять раз»

В рамках конференции «Информационные технологии в фармацевтики» отечественные и зарубежные фармпроизводители обсудили будущее маркировки. При этом каждый из производителей видел минусы и плюсы исходя из своего продуктового портфеля. Но, в целом, всех волновала стоимость информации по движению препаратов. Производители переживают, что им придется несколько раз переплачивать, покупая базу по фрагментам.

Справочный капкан

Такого крупного производителя, как «Р-Фарм», активно участвующего в госконтрактах, волновала номенклатурная база регулятора, которая сегодня не готова к подключению к маркировке и передаче точных данных.

GR-директор «Р-Фарм» Александр Быков отметил важность корректной работы единого справочника-каталога лекарственных средств (ЕСКЛП) Минздрава и федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

«Поскольку информационные системы регуляторов не загружены полностью в единую базу, то возникают большие проблемы со справочником адресации (ФИАС). Если есть различия в деталях, то система не воспринимает информацию из-за отсутствия нормализованной базы. Когда мы хотели выполнить простейшую процедуру – внести данные с нашего склада, нам понадобилось 3 месяца. Мы видим, что информация справочника ЕСКЛП не всегда «бьется» с данными ГРЛС из-за различной подачи одних и тех же данных о лекарстве производителями. В итоге ряд препаратов, либо их формы выпуска отсутствуют в ЕСКЛП, и компании не могут внести туда свою продукцию для регистрации в систему, поскольку она не идентифицируется. Это серьезная проблема и все компании столкнулись с ней, когда определялась начальная максимальная цена контракта. Если не устранить проблему до запуска маркировки, то будут большие проблемы», – сообщил Александр Быков. Он также отметил экономическую целесообразность маркировки: «Потери только от двух препаратов из ЖНВЛП, которые подменили серыми фальсифицированными лекарствами, для производителя составляют 2-3 млрд руб в год. Поэтому прозрачность — это очень обоснованные инвестиции в маркировку для крупных компаний».

Мы будем платить за информацию

Директор по информационным технологиям «Отисифарм» Алексей Кадочников видит сложности в получении данных, а также их достоверности. «Мы хотели бы видеть информацию о движении наших препаратов в большем количестве и бесплатно. Потому что уже немало платим и продолжим платить. Мы сегодня покупаем информацию у агентств и дистрибьюторов. А где гарантия, что данные о движении лекарств из маркировки не будут продавать фрагментами? В итоге за одну информацию, показанную фрагментами, будем переплачивать. Мы не хотим покупать информацию о своих лекарствах пять раз. Но готовы к тому, что будут погрешности в данных. Например, нам приходится анализировать купленную у дистрибьюторов информацию, потому что некоторые клиенты специально предоставляют нам неверную информацию для своей выгоды. Лет пять мы поборемся не с фальсификацией, а с ошибками в системе. Но потом наступит полной счастье и база станет прозрачной. И это будет единственный источник информации для всех», – считает г-н Кадочников.

ИТ-директора из «Отисифарм» поддержал его коллега из Sanofi («Санофи»). ИТ-директор французской компании Антон Гребельный подтвердил важность получения данных: «Они позволят анализировать и лучше планировать, прогнозировать поставки. Значение информации колоссально. Мы хотим построить стратегию, основанную на данных, поэтому они нам крайне нужны».

Говоря об актуальности принятия нормативных документов, г-н Гребельный привел пример: «Мы поставляем продукцию в Россию с 58 заводов во всем мире, где-то есть маркировка, а где-то ее нет. Поэтому для нас важна финализация нормативных документов по маркировке».

Модератор дискуссии, руководитель практики по работе с компаниями сектора здравоохранения и фармацевтики KPMG в России и СНГ Виктория Самсонова провела голосование среди присутствующих по ряду острых вопросов. В частности, при ответе на вопрос: «Верят ли они, что 1 января 2020 года стартует маркировка?» – мнения разделились : тех, кто верит, и тех, кто не верит, оказалось поровну. На другой вопрос: «Приведет ли маркировка к росту цен на ваши препараты?» – большинство ответило, что если приведет, то незначительно. Немало голосовавших признались, что еще не анализировали этот аспект. Их было столько же, сколько тех, кто уверен в неизбежном росте цен из-за маркировки. Говоря об издержках, модератор встречи напомнила, что за преференции для дешевых препаратов, освобожденных от выплат при маркировке, придется заплатить остальным производителям. Эта сумма составит 618-760 млн руб. Также остается открытым вопрос ценнобразования тарифа в 50 копеек, поскольку он не привязан к ценообразованию, как акциз. Очевидно, что эти вопросы еще будут подняты перед регулятором.

В любом случае, несмотря на сложности, все признают пользу для всего рынка от внедрения маркировки.

Денис Кунгуров

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