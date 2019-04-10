Утвержден план по реализации Стратегии противодействия антимикробной резистентности

Правительство утвердило план по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 г. Соответствующее распоряжение от 30 марта 2019 года №604-р подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г. утверждена распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 года №2045-р.

Цель Стратегии – предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории России. Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам.

По экспертным оценкам, антимикробная резистентность является причиной более 700 тыс. смертельных случаев в мире ежегодно, к 2050 году этот показатель может увеличиться до 10 млн., сообщается на сайте Правительства РФ.

Планом по реализации Стратегии, в частности, предусматривается совершенствование государственного регулирования в сфере применения противомикробных лекарственных препаратов в здравоохранении и ветеринарии, разработка и актуализация клинических рекомендаций по вопросам оказания медицинской помощи при инфекционных и паразитарных заболеваниях с учетом оптимальных схем противомикробной терапии, организация и проведение мониторинга остаточных количеств антибиотиков в продовольственном сырье и пищевых продуктах, проведение информационных кампаний по проблемам антимикробной резистентности, повышение уровня профессиональной подготовки специалистов.

Кроме того, документом предусмотрено введение административной ответственности за использование в ветеринарии противомикробных препаратов, не включенных в утвержденные в установленном порядке перечни, и за использование в ветеринарии противомикробных препаратов не в лечебных целях. Также планируется внедрение системы прослеживаемости обращения противомикробных препаратов с использованием системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения и федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии.

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Елена Сидорова

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