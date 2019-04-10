Шесть томских поставщиков МИ признаны участниками картеля на 700 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области признало шесть компаний участниками картельного сговора на 140 электронных аукционах по поставке медицинских изделий в 2014–2017 годах. Об этом 9 апреля рассказал глава ведомства Владимир Шевченко.
Участниками антиконкурентного соглашения признаны томские ООО «Оптима», ООО «Мед-альянс», ООО «ЦДМ», ООО «Интер-мед» и группа компаний, в которую входят ООО «Томскинтерсервис» и ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис». При этом в отношении ЦДМ производство по делу прекращено в связи с истечением срока давности, а «Оптима», «Мед-альянс» и «Интер-мед» уже ликвидированы.
В ходе торгов компании вели согласованные действия, в результате чего цена лотов снижалась на 0,5–2,9% от начальной максимальной. Доход картеля оценен в 1,3 млрд рублей, однако из-за истечения срока давности под расследование попали только 96 аукционов на общую сумму 709 млн рублей.
Владимир Шевченко рассказал, что в ходе расследования дела специалисты УФАС столкнулись с противодействием со стороны участников сговора в части предоставления необходимой информации, а также посетовал, что заказчики, среди которых Томская областная клиническая больница, Томский научно-исследовательский медицинский центр, Сибирский государственный медицинский университет, хранили молчание, не передавая в УФАС обращение о возможном антиконкурентном соглашении.
Материалы расследования направлены в Управление МВД по Томской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).
Расследование УФАС началось в феврале 2018 года: внимание регулятора привлекли ООО «Томскинтерсервис», ООО «Оптима», ООО «Мед-Альянс», ООО «ЦДМ», ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис», ООО «Интер-Мед». Подозрение ведомства вызвало поведение компаний на торгах – поставщики уступали друг другу контракты, делая лишь один или два шага в аукционе, что приводило к снижению цены всего на 0,5–1%.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Томскинтерсервис» и ООО «Медицинская компания «Томскинтерсервис» принадлежат Павлу Косову. В 2016 году компании показали выручку в 446 и 72,5 млн рублей соответственно, чистую прибыль – 10,5 и 19,7 млн рублей. Компанией «ЦДМ» владеет Елена Сырова, в 2016 году выручка составила 27,5 млн рублей, а чистая прибыль – 2,9 млн. ООО «Оптима» принадлежит Оксане Марьяновой, ООО «Интер-Мед» – Павлу Хромцову, ООО «Мед-Альянс» – Павлу Михееву. Все три компании в настоящий момент ликвидированы.
В апреле 2018 года в Тюмени ФАС оштрафовала пять компаний за картельный сговор при поставках медизделий на 66 аукционах на сумму 751 млн рублей. При этом в отношении основателя одной из компаний возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на торгах.
Источник: Интерфакс