Путин одобрил внедрение генетических паспортов

Президент России Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов. Об этом говорится в президентском указе ​«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.

Согласно документу, для мониторинга биологических и химических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения».

Кроме того, планируется создать «условия для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений», а также национальный банк сыворотки крови. Помимо этого, будет разработана информационно-аналитическая система мониторинга инфекционных заболеваний в России.

За реализацию этой программы будет отвечать Совет безопасности.

Что именно понимается под генетическим паспортом, в документе не уточняется. По мнению директора медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского, речь может идти о двух видах генетических паспортов.

Первый – судебно-медицинский паспорт, включающий набор генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека. «Обычно такие паспорта создаются для правонарушителей и для людей с опасными профессиями, пожарных и военных. То есть если человек совершит преступление, его будет легко найти и задержать, а если умрет в результате, к примеру, техногенной катастрофы, – опознать», – пояснил он.

Второй – более «подробный» документ, в котором будут обозначены риски для здоровья человека и другие особенности его организма. Сейчас в частной лаборатории такой паспорт стоит около 20 тысяч рублей. «В нашей лаборатории мы сделали с 2010 года несколько десятков тысяч таких тестов, и это капля в море в контексте страны. Не думаю, что государство успеет сделать подобные паспорта всем к 2025 году», – поясняет Ильинский.

По мнению первого зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, создание до 2025 года генетических паспортов для россиян позволит не только облегчить мониторинг химических и биологических рисков населения, но и поможет более точно определить правильный режим лечения граждан. «Всегда нужно помнить о рисках. Нельзя допустить, чтобы посторонние могли получить доступ к биологии и физиологии человека, которые определяют его индивидуальность. Но я думаю, с этим сложностей возникнуть не должно», – отметил Онищенко.

В ноябре 2018 года Путин подписал Указ №680 «О развитии генетических технологий». После этого в России началась разработка Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Ее финансирование будет производиться за счет средств, уже выделенных на реализацию ряда ФЦП, в том числе «Развитие здравоохранения» и «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» на 2013–2020 годы.

Для ее реализации, в частности, будут созданы три генетических центра. На это планируется выделить 12,2 млрд рублей.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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