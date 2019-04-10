MSD поставила в Россию трехкомпонентную вакцину против кори, краснухи и паротита

Международная биофармацевтическая компания MSD, известная как Merck & Co. в США и Канаде, поставила на российский рынок трехкомпонентную вакцину против кори, краснухи и эпидемического паротита.

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 2018 году показатель заболеваемости корью в стране составил 1,73 на 100 тыс. населения, что более чем в три раза выше уровня 2017 года. С начала 2019 года вспышки заболевания отмечались в Москве, республике Дагестан, Владимирской области и других регионах России. Наибольшая доля заболевших в возрастной структуре населения (55,4%) – дети. Среди них 90% не имели сведений о прививках против кори.

«Корь – крайне контагиозная болезнь. Она может протекать достаточно тяжело, с развитием серьезных осложнений, таких как слепота, энцефалит, пневмония, вплоть до летальных исходов. Единственным способом защиты от кори является своевременная вакцинация, проводимая в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, – отмечает заведующая кафедрой факультетской педиатрии ПФ Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, академик РАН, профессор, д.м.н Лейла Намазова-Баранова. – Сегодня на рынке представлены двух, а теперь и трехкомпонентная вакцины. Клинические исследования тривакцины показали, что прививки хорошо переносятся детьми в возрасте 11 месяцев – 7 лет и уже после первой дозы обеспечивают очень высокий иммунный ответ – 95%, 96% и 99% для кори, паротита и краснухи, соответственно».

Применение тривакцин повышает приверженность вакцинации и снижает инъекционную нагрузку. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благодаря вакцинации с 2000 по 2017 гг. на нашей планете на 80% снизилась смертность от кори, предотвращено 20,4 млн случаев смерти .

«Учитывая потребность рынка в современных многокомпонентных вакцинах для профилактики кори, краснухи и паротита, MSD в сжатые сроки осуществила поставку в Россию трехкомпонентной вакцины в объеме, позволяющем охватить всех нуждающихся в вакцинации. MSD в свое время стала первой в мире фармацевтической компанией, разработавшей комбинированную вакцину против кори, краснухи и паротита. Мы рады представить российским пациентам надежный и проверенный временем препарат для защиты от смертельно опасных заболеваний», – заявил Марван Акар, Генеральный директор MSD в России и ЕАЭС.

gmpnews