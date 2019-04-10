Названы TOP15 фармкомпаний по объему продаж в 2018 г.

Фармотрасль находится в постоянном движении, но компании-тяжеловесы всегда остаются на вершине ежегодных рейтингов, пишет FiercePharma.

Вот и в прошедшем году пятерка ведущих не претерпела изменений. Во главе неизменный Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), затем Roche («Рош»), Pfizer («Пфайзер»), Novartis («Новартис») и Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD).

В TOP15 участники те же, разве что одни поднялись вверх, а другие, наоборот, немного сдали свои позиции. Так, Sanofi («Санофи») спустилась на 7-е место, а Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») – на 13-е. Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») удалось переместиться с 15-го места на 12-е. Если компания сможет довести до конца сделку по приобретению Celgene («Селджен»), в рейтинге за 2019 г. она поднимется еще выше и войдет в десятку.

Внести свежую кровь в нынешний рейтинг могла бы и Takeda («Такеда») после приобретения Shire («Шайер»), но компания не опубликовала обобщенную отчетность, поэтому ей придется подождать следующего рейтинга. На попадание в рейтинг «заработала» и Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»), однако на момент его публикации компания еще не отчиталась о финансовых результатах.

Для достижения большей объективности рейтинга, эксперты FiercePharma исключили из показателей объема продаж ряда компаний показатели подразделений, не имеющих отношения к здравоохранению. В частности, это касается сельскохозяйственного бизнеса компании Bayer. Тем не менее, в показатели компаний Johnson & Johnson и Roche вошли данные по медоборудованию и средствам диагностики соответственно.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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