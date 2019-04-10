Дело против Novartis в Греции развалилось

Прокуратура по делам о коррупции Греции практически «похоронила» коррупционный скандал, в который оказались вовлечены швейцарская фармкомпания Novartis («Новартис») и 10 высокопоставленных политиков, сообщает греческая газета Kathimerini.

Внутреннее расследование Novartis также не выявило случаев подкупа греческих чиновников.

В материалах по делу, направленных в Парламент Греции для дальнейшего расследования, упоминается только бывший министр здравоохранения страны Андреас Ловердос. В отношении еще пяти чиновников вопрос остается открытым.

При этом, пишет газета со ссылкой на источники в судебных органах, у правоохранителей нет доказательств получения взяток или каких-либо других нарушений закона этими политиками, поэтому, по меньшей мере, четверо из них будут полностью освобождены от подозрений к концу апреля.

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Илья Дугин

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