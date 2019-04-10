1EN.A1 обеспечивает рекордные скорости агрегации средств идентификации с криптозащитой кодов

Последние производственные тесты оборудования для агрегации 1 EN.A1 показали рекордную скорость распознавания кодов с криптозащитой в рамках послойной агрегации. Около одной секунды потребуется R&D разработке с увеличенной разрешающей способностью матриц и оптики камер системы агрегации чтобы распознавать 140 кодов.

Тестирование систем агрегации в предельных режимах – стандартная практика 1 EN. Тесты проводятся при использовании максимальных и минимальных размерах вторичных и третичных упаковок, при минимальных размерах КИЗ, с различным количеством слоев, в условиях засветки коробов внешними источниками света и т.д.

Также на производственных площадках клиента тестируется функциональность ПО установки агрегации: в процессе отбраковки, замены упаковок в коробе, внесения в короб упаковки из другой серии препарата. В случае, если установка агрегации интегрирована с кейспакером, проектная команда 1 EN тестирует алгоритмы замены пачек, замятых кейспакером, и демонстрирует работу при максимально возможных скоростях.

Источник: Original Group

pharmvestnik