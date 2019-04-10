За недостоверные сведения в системе мониторинга движения лекарств вводят штрафы

9 апреля депутаты Госдумы приняли закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вводит административную ответственность за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.

За эти нарушения вводится ответственность в виде штрафа для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести административную ответственность как юрлица.

В соответствии с нововведениями дела этой категории будет рассматривать Росздравнадзор и его территориальные органы.

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 г.

Этот документ является законом-спутником Федерального закона от 28.12.2017 № 425-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»» (в части внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения).

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

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