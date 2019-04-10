ГУП «Ростовоблфармация» готовят к приватизации

ГУП «Ростовоблфармация» ждет акционирование. Преобразование предприятия в АО со 100%-ным участием Ростовской области должно произойти до конца этого года. Соответствующее предложение внесено Минздравом региона и оформлено в виде проекта областного закона о внесении изменений в областной закон «О приватизации государственного имущества Ростовской области».

Как говорится в пояснительной записке, предприятие подлежало приватизации в 2018 г., но из-за большого количества объектов недвижимости и земельных участков возникли сложности с подготовкой в срок правоустанавливающих документов, поэтому сроки были перенесены.

Основная цель акционирования – избавление от ограничений, которые накладывает организационно-правовая форма ГУП, в особенности в части проведения длительных и громоздких закупочных процедур в соответствии с ФЗ-223, получения коммерческих кредитов в банках, и повышение экономической эффективности. Этот путь прошли уже многие регионы, например Ульяновская и Пензенская области. Близится к завершению акционирование ГУП Волгоградской области «Волгофарм».

«Ростовоблфармация» в последние годы активно занималась модернизацией своих аптечных предприятий и производственного направления.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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