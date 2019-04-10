Нужно ли аптекам закупать технику для электронных рецептов

По оценкам экспертов, проблемы единого цифрового контура (ЕЦК) носят комплексный характер. Если не проработать точную «дорожную карту», то ЕЦК может постигнуть участь ЕГИСЗ, которую финансировали почти восемь лет на десятки миллиардов рублей, но так и не довели до боевой готовности. Цифровой контур, который по сути, должен стать инфраструктурой и мозгом информационной системы здравоохранения, покоится на трех китах, имеющих свои «болевые точки».

Декларации мало

Первый из них – юридический кит, имеющий пробелы в нормативно-правовом регулировании ЕЦК. Второй аспект – технический, имеющий такие проблемы, как «программный зоопарк», когда многие медучреждения, даже в рамках одного региона, используют разные ПО. Третий кит – финансовый. У экспертов есть опасения, что внедрение ЕЦК может потребовать гораздо большего финансирования, чем сейчас запланировано. Решать все эти проблемы необходимо комплексно.

Для наглядности можно рассмотреть проблему электронных рецептов. В паспорте ЕЦК есть фраза: «В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов». Но это лишь декларация – конкретики явно не хватает.

«Из подобной формулировки не совсем понятно, добровольной или принудительной будет «организация взаимодействия», – поясняет «ФВ» генеральный директор «Факультета медицинского права» Полина Габай. – В частности, концепция ЕЦК слишком мало места уделяет вопросу оснащения аптечных организаций информационно-коммуникационным оборудованием и их подключению к защищенным сетям передачи данных, позволяющим проверить подлинность электронного рецепта. Если такое оснащение аптек обязательно, то встает вопрос об источниках финансирования – за счет бюджета или за счет самих аптечных сетей? Если не обязательно – то получение электронного рецепта может привести к нарушению прав пациента: в аптеке есть препарат, у пациента есть действующий электронный рецепт, но ему отказывают, так как аптека не имеет оборудования для проверки электронного рецепта. Хотелось бы понимать – формально объявлено о том, что «единый цифровой контур запущен», или предстоит сделать все, чтобы единый цифровой контур реально функционировал. Для первого варианта особых препятствий нет, а вот для второго – необходимо обеспечить законодательное, возможно финансовое, обеспечение взаимодействия медорганизаций и аптечных сетей. Именно по оформлению рецептов и отпуску лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. Конечно, сложно, требует усилий, но вполне реально».

Защита наркорецепта

Также пока не проработан порядок отпуска по электронным рецептам. Как минимум, возникает вопрос: как будет идентифицироваться личность такого пациента в аптеке?

С необходимостью системного подхода связана другая «болевая точка» – недостаточность законодательных требований к техническим характеристикам электронной документации.

«В каком именно виде будут существовать электронные медицинские документы – это doc-формат или pdf или xlcx? Будут ли врачи заполнять весь документ вручную, или будет внедрен механизм автозаполнения форм?», – задается вопросами Полина Габай. Другие аспекты также не урегулированы. «Например, бумажные рецепты на наркотические и психотропные препараты имеют особые бланки, есть требования к порядку хранения незаполненных бланков – в сейфах или специальных помещениях. Будут ли иметь какие-то дополнительные степени защиты электронные рецепты на наркотики, можно ли хранить незаполненные электронные рецептурные формы на наркотические препараты на жестком диске обычного компьютера врача? Все эти моменты должны быть проработаны законодательно», – отмечает г-жа Габай.

Денис Кунгуров

pharmvestnik