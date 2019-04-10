В Манагуа стартовал российско-никарагуанский проект по производству гриппозной вакцины

Институт Mechnikov начал производство коммерческих серий противогриппозной вакцины. Совокупный объем инвестиций в реализацию этого совместного проекта достиг $33,5 млн, из них более $11 млн было вложено никарагуанской стороной. Закупка и установка оборудования обошлись более чем в $18 млн.

Мощности Института Mechnikov позволяют производить до 30 млн доз гриппозной вакцины в сезон, сообщил Виктор Трухин, директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), представляющего российскую сторону в проекте.

Проектом Mechnikov запланирован трансфер технологий производства других препаратов, в частности, вакцины против гепатита А и рекомбинантного эритропоэтина, разработанных ГНИИ особо чистых препаратов ФМБА России, отметил руководитель агентства Владимир Уйба.

Соглашение о строительстве завода было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2014 году. Возведение производственного корпуса завершено уже в октябре 2016 года. Еще около двух лет ушло на установку оборудования, процедуры квалификации помещений, инженерных систем, валидацию технологических процессов и транспортировки готового продукта в условиях холодовой цепи из России в Никарагуа и из Никарагуа на Кубу, говорят в СПбНИИВС.

За это время на Кубе и в Никарагуа была зарегистрирована российская вакцина для профилактики гриппа.

По данным СПбНИИВС, дефицит гриппозной вакцины в странах Латинской Америки составляет до 100 млн доз в год и, учитывая планы по доведению уровня иммунизации населения от гриппа до 30% к 2022 году, будет расти. Совокупный стоимостный объем рынка фармацевтических и иммунобиологических препаратов стран Латинской Америки и Карибского бассейна превышает $96 млрд и растет быстрее российского – на 12% ежегодно.

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