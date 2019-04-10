Арестованы активы владельца екатеринбургской аптечной сети «Радуга»

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на недвижимость, автомобили, а также доли депутата Заксобрания Свердловской области Александра Серебренникова и его бизнес-партнера Анны Клименко в компаниях группы «Радуга», к которым относится и одноименная аптечная сеть.

Речь идет об активах Александра Серебренникова и Анны Клименко, в том числе принадлежащих им долях в ООО «Сав», ООО «Эссет Менеджмент», ООО «Аптечная сеть «Радуга», ООО «САВ Фарм», ООО «АВК-Альянс», ООО «Гранит-XXI век» на сумму в пределах 174,9 млн рублей. В ООО «Аптечная сеть «Радуга», управляющем розницей, Анне Клименко принадлежит 90%, оставшиеся 10% – в перекрестном владении.

Банкротство управляющей компании холдинга – ООО «Группа компаний «Радуга» – началось в сентябре 2018 года по заявлению Владимира Титова, который, по данным «РБК Екатеринбург», является совладельцем «Атриум Палас Отеля». Конфликт Титова с Серебренниковым, сообщают местные СМИ, возник несколько лет назад, когда они совместно владели Центром международной торговли и бизнес-отелем Panorama. В декабре 2018 года в ГК «Радуга» введено наблюдение.

Титов предлагал арестовать имущество бывшего партнера на 402,6 млн рублей, но суд удовлетворил его требование частично.

Аптечная сеть «Радуга» заняла 160-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первого полугодия 2018 года с выручкой в 287 млн рублей и 50 действующими аптеками.

Источник: Арбитражный суд Свердловской области

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