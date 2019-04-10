Роспотребнадзор намерен запретить регистрацию БАД с созвучными лекарствам наименованиями

Роспотребнадзор направил в Евразийский экономический союз предложение запретить использование названий биологически активных добавок (БАД), схожих с торговыми наименованиями лекарственных препаратов. Критерием сходства, по мнению ведомства, может быть смысловой, фонетический или транслитерационный признак.

Такое ограничение, с точки зрения Роспотребнадзора, поможет потребителю ориентироваться в выборе препаратов или БАДов.

В ответе на запрос Vademecum в ведомстве привели пример препаратов сибутрамина для лечения ожирения, выпускаемых под торговыми названиями Редуксин Форте, Редуксин Мет и Редуксин. Данные препараты отпускаются по рецепту врача, однако в безрецептурной продаже есть БАДы со схожими названиями Редуксин-Лайт, Редуксин Пробиотик.

На данный момент запрет на использование близких по звучанию и написанию наименований в ЕАЭС никак не установлен. Разработка технического регламента, по оценке Роспотребнадзора, позволит принимать оперативные меры в случае его нарушения.

Схожесть названий лекарства и БАДа в начале апреля 2019 года стала предметом патентного спора между компаниями «Квадрат-С» и Berlin-Chemie. Последняя подала жалобу на использование товарного знака «Ферментозим», созвучного с названиями своих лекарственных препаратов Мезим форте и Мезим 10000, но Роспатент оставил претензию без удовлетворения.

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