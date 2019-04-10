Китайская Harbin Pharmaceutical может построить завод в Амурской области

Китайская фармкомпания Harbin Pharmaceutical Group рассматривает возможность строительства завода по производству лекарств и БАДов в Амурской области.

О прошедшей встрече с заинтересованными в локализации на Дальнем Востоке китайскими инвесторами сообщила пресс-служба правительства Амурской области. Название компании – потенциального инвестора представитель Министерства экономического развития и внешних связей региона Vademecum не раскрыл, но на приведенной среди фотографий презентации было обозначено название «Хаяо групп» – это бренд Harbin Pharmaceutical Group.

Речь идет о строительстве производства лекарственных препаратов и БАДов. Инвесторы ищут в России регион с большим потенциалом электроэнергии и необходимыми объемами сырья для производства в первую очередь сои и кукурузы. Продукция будет экспортироваться в страны Азии. Предполагаемый годовой доход предприятия – 1,6 млрд юаней ($238 млн). Агентство Амурской области по привлечению инвестиций подбирает инвестору площадку на одной из территорий опережающего развития.

Harbin Pharmaceutical производит антибиотики, безрецептурные препараты, товары для здоровья, ветеринарные вакцины. Hayao – один из самых известных фармацевтических брендов в Китае. Выручка компании в 2018 году составила 10,7 млрд китайских юаней ($1,6 млрд), чистая прибыль – 346,1 млн юаней ($51,6 млн). Harbin Pharmaceutical ранее обсуждала возможность создания совместного предприятия по выпуску медикаментов с Белоруссией.

Источник: Правительство Амурской области

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