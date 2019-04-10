Инвестиции в новый проект «Вектор-Биальгам» составят 300 млн рублей

Новосибирская компания «Вектор-Биальгам» реализует проект по фасовке ампул и флаконов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра экономразвития Новосибирской области Лев Решетников.

«В числе новых проектов, которые «пришли» в регион в 2018 году – Вектор-Бильагам» с новым проектом, где они будут фасовать ампулы и флаконы», — сказал он.

Инвестиции в проект составят 300 млн руб.

Напомним, что в прошлом году «Вектор-Биальгам» запустил новую линию розлива вакцины против гепатита А в шприцы. Инвестиции в проект составили более 370 млн руб. Мощность линии — до 10 млн шприц-доз в год. Поставки продукции планировались в специализированные лаборатории, МЧС, Минобороны РФ, Минздрав РФ.

АО «Вектор-Биальгам» — биотехнологическая компания, специализирующаяся на производстве фармацевтических иммунобиологических препаратов и пробиотической продукции. Предприятие было образовано в 1996 году на базе государственного научного центра биотехнологии и вирусологии «Вектор».

gmpnews