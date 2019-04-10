Китай снова снизил сборы на ряд импортных товаров народного потребления

Китай в очередной раз расширил список импортируемых товаров народного потребления, на которые распространяются льготные налоговые ставки. Об этом сообщили в Комитете по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

С 9 апреля налоговые ставки на товары, включённые в список подлежащих налогообложению предметов, в который входят и лекарства, будут снижены с 15% до 13%. Льготы будут распространяться не только на партии товаров, ввозимых дистрибьюторами, но и на единичные товары, получаемые физическими лицами почтовыми и экспресс-отправлениями, в их числе медикаменты и проч.

Некоторые лекарственные средства, которые в настоящее время облагаются 3-процентной ставкой импортного налога на добавленную стоимость (в их числе противораковые лекарства и лекарства от редких заболеваний), будут также облагаться льготной ставкой налога. Соответствующий список лекарств и ставки на них будут представлены в ближайшее время.

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ria.ru