НМИЦ профилактической медицины и «Мерк» будут сообща бороться с диабетом

ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» МЗ РФ и научно-технологическая компания «Мерк» (Merck) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве в области диагностики предиабета и профилактики сахарного диабета 2 типа (СД2).

Согласно договоренностям, стороны будут проводить образовательные и просветительские мероприятия, направленные на повышение осведомленности врачей первичного звена и населения об этом состоянии, предшествующем развитию сахарного диабета 2 типа.

Оксана Драпкина, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, директор ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» МЗ РФ, главный внештатный специалист терапевт МЗ РФ: «Сегодня, по данным проведенных нами эпидемиологических исследований, в России растет число людей с ожирением, преимущественно мужчин. Если в 2003 году этот показатель составлял около 11%, то сейчас около 28% российских мужчин имеют избыточную массу тела. Ожирение – это плацдарм для дальнейшего развития предиабета и сахарного диабета 2 типа. Поэтому сегодня в стандарты ежегодных профосмотров включено анкетирование пациентов и измерение уровня глюкозы в крови. Если он повышен, то врач терапевт знает, какие дополнительные исследования провести, чтобы вовремя предотвратить или выявить сахарный диабет 2 типа. Мы рады подписать сегодняшнее соглашение с компанией «Мерк»: нас объединяет общая цель снизить распространенность СД 2 типа, недопустить перехода предиабета в сахарный диабет 2 типа. Как это сделать, мы знаем».

Фото: пресс-служба «Мерк»

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