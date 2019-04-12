«Вектор-Биальгам» вкладывает 300 млн рублей в линию по розливу вакцины

Компания «Вектор-Биальгам», производитель вакцины против гепатита А полного цикла, готовится к установке новой комбинированной ампульно-флаконной линии для розлива инъекционных препаратов. Сейчас ее производят в Италии.

Мощность линии составит 9600 ампул/флаконов в час. Она позволит увеличить выпуск вакцин (сейчас на производстве работает линия розлива мощностью 3000 ампул/флаконов в час) и предложить свои мощности для других производителей, рассказал «ФВ» начальник производства готовых лекарственных форм компании Валерий Майданюк.

В линию было инвестировано около 300 млн рублей, сказал заместитель министра экономразвития Новосибирской области Лев Решетников. Министерство инициировало создание нового участка розлива.

«Новая линия включает в себя оборудование по приготовлению ампул и флаконов и их депирогенизации, розлива в ампулы до 5 мл., их запайку и контроль за герметичностью», – рассказал Валерий Майданюк.

В декабре компания запустила линию розлива вакцины против гепатита А в шприц-дозы, в которую инвестировано 370 млн рублей. Вакцина предназначена прежде всего для МЧС, Минздрава, Минобороны РФ.

Ольга Коберник

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