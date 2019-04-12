Клиенты «Почта Банка» получат дополнительные скидки при покупке лекарств на сайте «Моё здоровье»

«Почта Банк» запускает программу лояльности, в рамках которой все клиенты, имеющие в банке сберегательный счет, могут воспользоваться специальными условиями при заказе лекарств на портале «Моё здоровье».

Подключившись к программе «Моё здоровье», помимо основной скидки (15–70%), предусмотренной для ее участников, они получают гарантированную скидку 3%. Пенсионерам-клиентам «Почта Банка» дополнительно начисляется кэшбэк 3% при оплате лекарств картой банка.

Программа повышения доступности лечения «Моё здоровье» – проект фармдистрибьютора ЦВ «Протек». Участники программы получают скидки от 15% до 70% на широкий ассортимент лекарственных препаратов, товаров для здоровья и медицинских услуг.

Заказать лекарства можно на сайте «Моё здоровье» или по телефону горячей линии 8-800-500-45-49, воспользовавшись консультацией профессионального провизора. Оплатить и забрать заказ можно в одной из 14 тыс. аптек по всей стране (адреса аптек указаны на сайте программы), доставка осуществляется в течение 24 часов. Участие в программе бесплатное.

Новые клиенты, открывшие счет в «Почта Банке», подключаются к программе «Моё здоровье» автоматически, остальные клиенты могут присоединиться к ней, обратившись в контакт-центр банка, клиентский центр или точку обслуживания банка в ближайшем почтовом отделении. Идентификация клиента в программе осуществляется по номеру мобильного телефона.

«Мы начали сотрудничество с проектом «Моё здоровье» в прошлом году в Нижегородской области и сейчас расширили его на все регионы, в которых работает «Почта Банк». География проекта очень широкая и важно, что она в значительной степени совпадает с географией присутствия банка, который является эксклюзивным партнером программы среди финансовых организаций. Теперь наши клиенты по всей стране смогут значительно экономить при покупках лекарств, что особенно важно для людей старшего возраста. А еще и накапливать средства на сберсчете за счет начисления процентов на остаток», – отметил вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса «Почта Банка» Григорий Бабаджанян.

«В рамках проекта «Моё здоровье» ЦВ «Протек» делает все возможное, чтобы повысить приверженность пациентов терапии и сделать лекарственные препараты более доступными для конечного потребителя. «Почта Банк» разделяет эту идею, оказывая особую поддержку пожилым людям: они получают кэшбэк на карту. Сегодня в программе «Моё здоровье» участвуют 800 тыс. человек, которые могут приобрести необходимые препараты 20 компаний-производителей – это более 200 позиций – с персональными скидками. Таким образом ЦВ «Протек» совместно со своими партнерами выражает заботу о здоровье граждан», – отметил руководитель проекта «Моё здоровье» Александр Сотник.

Справочно

Программа «Моё здоровье» (www.moezdorovie.ru) – совместный проект ЦВ «Протек» и ведущих фармпроизводителей, направленный на повышение доступности лечения и приверженности пациентов лекарственной терапии, назначенной лечащим врачом.

Источник: ЦВ «Протек»

pharmvestnik