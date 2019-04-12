В Казани стартовало производство комплектующих имплантатов для соединения костей

Казанская компания «Анатомика», которая ранее специализировалась на поставках медицинских изделий, запустила собственное производство комплектующих для имплантатов из сплава титана и медицинской нержавеющей стали. Для реализации своего импортозамещающего проекта она использовала заемные средства в объеме 60 млн руб.

Скорый запуск проекта был анонсирован в прошлом году. Финансирование было предоставлено Фондом развития промышленности РФ и Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан (42,1 млн руб. и 18,1 млн руб. соответственно), а общая сумма вложений в новое производство составила 95,2 млн руб.

Сейчас налажен выпуск комплектующих металлических имплантатов для соединения костей, в частности, винтов, пластин и стержней. Предполагается, что ЛПУ самостоятельно будут компоновать их, чтобы получить имплантаты нужной конфигурации, производство готовых комплектов – следующий этап развития предприятия.

Мощность комплекса позволит выпускать до 98 тыс. единиц продукции в год. За пять лет суммарный объем продаж должен дорасти до отметки 300 млн руб. При этом емкость рынка Приволжского федерального округа «Анатомика» оценивает на уровне чуть более 700 млн руб.

Фото: ru.depositphotos.com

Екатерина Погонцева

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