Половина россиян не обращается к врачам

Число жителей России, которые отказываются от визита к врачам, неуклонно растет. Об этом сообщил содиректор подразделения Healthcare аналитической компании Ipsos Comcon Олег Фельдман на Х практической конференции Pharmabrand-2019, организованной Infor-media Russia.

Согласно приведенным им данным, с 2016 г. доля таких россиян выросла с 42 до 49%, причем «это не связанно с тем, что люди стали меньше болеть».

Из тех, кто предпочитает не обращаться к врачам, 58% заявляют о том, что у них не возникает проблем со здоровьем, 26% считают, что их проблемы со здоровьем не настолько серьезны, чтобы идти к врачу.

«Потенциально эта группа поддерживает сегмент самолечения», –прокомментировал эксперт.

12% опрошенных отметили, что их заболевания носят хронический характер и эти пациенты предпочитают справляться с ними самостоятельно.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

pharmvestnik