В Оренбургской области из елочной гирлянды делали целебный пластырь

В Оренбургской области заведено уголовное дело против предпринимателей, которые изготавливали и продавали по всей стране пластырь «Серебряные мостики», не прошедший регистрацию Росздравнадзора. Жителей города Гай подозревают в незаконном производстве и сбыте медицинских изделий, не зарегистрированных на территории Российской Федерации, в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ).

По версии следствия, на протяжении пяти лет двое мужчин производили «Пластырь «Серебряные мостики», который не зарегистрирован в установленном порядке и не соответствует требованиям ГОСТа. На металлическом станке они наматывали серебряный «дождик», которым украшают новогодние елки, на тканевый пластырь. После этого подручные средства приобретали целебные свойства и «проверенную эффективность с 1986 года». На сайте гайской фирмы говорится, что «Серебряные мостики» не просто являются альтернативой пластической хирургии, т. е убирают старые рубцы и шрамы, но и снимают боли, нормализуют работу печени, щитовидной и поджелудочной желез, позвоночника. Свою «магию по приемлемой цене» предприниматели рассылали по всей стране. Один рулон пластыря стоил 280 руб., а по новогодней акции 9 рулонов предлагали за 1440 руб.

Следователи смогли установить факт торговли медицинским изделием на сумму свыше 100 тыс. руб., однако вероятнее всего на самом деле сумма была значительно больше. Тем более что продукция была представлена на нескольких торговых онлайн-площадках.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Фото: ru.depositphotos.com

Екатерина Погонцева

pharmvestnik