Минпромторг не поднимал вопрос о продаже лекарств в супермаркетах

Правительство в целом и Минпромторг в частности не поднимали вопрос о разрешении продажи лекарств в супермаркетах. Об этом на конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность-2019» заявил заместитель руководителя Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин.

Генеральный директор АРФП Владимир Дмитриев напомнил, что ведомство, которое представляет г-н Галкин, занимается не только промышленной политикой, но и торговлей.

«Каково мнение министерства о вновь ожившей теме продажи лекарств в супермаркетах. Как мы знаем, торговые сети хотели продавать лекарства без получения лицензии?», – спросил он.

«Минпромторг понимает, что продажа лекарств имеет высокую социальную значимость и специфичность контроля этой деятельности. Волна повторного обсуждения поднята депутатами Госдумы. На уровне правительства в целом и от Минпромторга в частности никаких предложений не поступало. Коллеги (из Думы. – Прим. «ФВ») хотят поговорить об этом, и мы поговорим. Если дойдет до каких-то инициатив, тогда будем их обсуждать. Пока все это находится рамках парламентской группы», – ответил Дмитрий Галкин.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

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