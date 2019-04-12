Фармкомпания недоплачивает Нобелевскому лауреату

Японский лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии 2018 г. за «открытие терапии онкологических заболеваний путем ингибирования негативной иммунной регуляции» Тасуку Хондзё судится с фармацевтической компанией Ono Pharmaceutical Co. («Оно Фармасьютикал Ко.») в отношении лицензионных выплат по патентному соглашению, сообщает The Japan Times.

Компания продает противоопухолевый препарат Opdivo, разработанный на основе его исследований.

Как заявили репортерам сам Тасуку Хондзё и его адвокат, он отказался принять предложенные компанией 2,6 млрд иен и направил иск в Бюро по юридическим вопросам Японии. Он твердо убежден, что компания ввела его в заблуждение относительно суммы лицензионных выплат, когда они подписывали патентное соглашение в 2006 г.

По словам лауреата, он намерен обсудить с компанией увеличение суммы вознаграждения в соответствии с объемом продаж препарата.

Ono Pharmaceutical начала продавать Opdivo в 2014 г. для лечения рака легкого и кожи.

В компании отметили, что относятся к лауреату с большим уважением, но его заявление резко отличается от условий соглашения.

По словам Тасуку Хондзё, он хочет пожертвовать полученные от компании средства Фонду поддержки молодых ученых, созданному в Университете Киото, в котором он сам работает. Он уже поступил так со средствами, полученными за Нобелевскую премию.

Это не первый случай, когда лауреат Нобелевской премии из Японии конфликтует с компанией, продающей продукт, разработанный на основе его открытия. Нобелевский лауреат 2014 г. по физике за изобретение синего светодиода Сидзю Накамура урегулировал свои разногласия с химической компанией Nichia Corp. в отношении лицензионных выплат за использование его технологии.

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Илья Дугин

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