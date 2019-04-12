Министр здравоохранения Красноярского края уйдет в отставку

Глава красноярского Минздрава Виталий Денисов написал заявление об увольнении. Об этом «ФВ» рассказал осведомленный источник. Общественники связывают это с проблемами льготного лекарственного обеспечения. Пока министр находится на больничном, а его обязанности исполняет заместитель Михаил Родиков.

С осени 2018 г. в крае не утихает скандал вокруг закупок лекарственных препаратов для льготников. Уже в середине года Минздрав был вынужден писать гарантийные письма оператору программы «Губернским аптекам» о выдаче медикаментов в долг, сумма которого к концу года превысила 300 млн руб. Эти средства пришлось выделять из бюджета в качестве дополнительного финансирования. При этом на складе «осели» оказавшиеся невостребованными препараты на общую сумму 500 млн руб. Переходящий товарный остаток на начало 2019 г. составил более 1,3 млрд руб. – это лекарства и медизделия, закупленные в 2016–2018 гг. Часть из них – 269 млн руб. – приходится на плановые закупки на текущий год.

«Одной из причин, по которым в сфере лекарственного обеспечения льготников складывается кризисная ситуация, является низкий уровень компетентности сотрудников министерства здравоохранения Красноярского края. Я имею ввиду конкретно тех людей, которые отвечают в Минздраве за планирование и закупку лекарственных препаратов, – сказал «ФВ» депутат Александр Глисков. – Бюджет выделяет огромные деньги на закупку препаратов, Минздрав эти деньги «осваивает», закупая в больших объемах лекарственные препараты, часть которых по факту оказывались так и невостребованными, а потом начинает просить препараты в долг у аптечных организаций, чтобы обеспечить льготников, которым нужных препаратов не закупили. О каком эффективном использовании бюджетных средств и о каком качественном обеспечении льготников препаратами здесь можно говорить? Я не думаю, что при нынешнем руководстве Министерства здравоохранения края ситуация в 2019 г. станет лучше. Наоборот, прогнозы не самые радостные».

По расчетам экспертов, осенью 2019 г. Минздраву опять придется просить Законодательное собрание о корректировке бюджета. На заседании профильного комитета, которое прошло 10 апреля, Виталия Денисова не было. Отвечать на вопросы депутатов придется его подчиненным, которые обещали сделать это в скором времени.

Фото: newslab.ru

Ольга Коберник

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