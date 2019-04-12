Sanofi расширяет программу экономии средств при обеспечении пациентов инсулином в США

Компания Sanofi («Санофи») объявила, что в рамках расширенной программы в США определенные пациенты с диабетом смогут получать до 10 упаковок инсулиновых шприц-ручек и/или 10-миллилитровых флаконов инсулина в месяц за 99 долл., сообщает FirstWordPharma.

Стартующая в июне программа берет за основу схему экономии Sanofi’s Insulins VALyou Savings, которая была введена в действие в прошлом году и позволила пациентам, приобретающим инсулин за свой счет, платить фиксированные цены: 99 долл. за один флакон 10 мл или 149 долл. за упаковку шприц-ручек. По данным компании, экономия для пациентов с момента запуска инициативы VALyou в апреле 2018 г. составила около 10 млн долл.

Заявление о расширении «инсулиновой» программы было сделано Sanofi в минувшую среду – в тот самый день, когда должностные лица этой компании, а также компаний Eli Lilly («Элай Лилли») и Novo Nordisk («Ново Нордиск») должны были давать показания в ходе слушаний, проводимых Комитетом палаты представителей по энергетике и торговле в связи с повышением цен на инсулин в США. Кроме того, сенаторы Рон Уайден и Чак Грассли начали расследование в отношении трех указанных компаний в связи с повышением цен на инсулин.

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Татьяна Кублицкая

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