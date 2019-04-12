FDA одобряет браслет от компании Spry для удаленного мониторинга ХОБЛ

Американский регулятор одобрил новое носимое изделие клинического применения от компании Spry Health («Спрай Хелс») – браслет Loop для удаленного измерения частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений и пульсоксиметрии, разработанный для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), сообщает FierceBiotech.

По словам Элада Фербера, сооснователя и технического директора Spry, данное устройство легко использовать, и оно не требует ни ввода каких-либо данных, ни наличия смартфона или специального приложения. Разработчики надеются, что система Loop позволит врачам выявлять ранние признаки ухудшения здоровья пациентов, прежде чем появятся очевидные симптомы. Врачи смогут делать это с помощью оптических датчиков и аналитического программного обеспечения.

Г-н Фербер заявил также, что измеряемые с помощью системы Loop признаки особенно важны для пациентов с ХОБЛ, поскольку изменения частоты вдоха – выдоха и уровня кислорода в крови (пульсоксиметрия) указывают на ухудшение состояния их здоровья.

В настоящее время на рынке существует множество изделий для удаленного мониторинга различных медицинских показателей, однако приверженность к их использованию пациентами с хроническими заболеваниями остается низкой. Браслет Loop выглядит как фитнес-браслет, его удобно носить целый день, отметил генеральный директор Spry Пьер-Жан Кобу.

В Spry сообщили, что, согласно промежуточным данным пилотного исследования с участием пациентов с ХОБЛ, 92% пациентов носили неинвазивное устройство Loop по рекомендации врачей. Другие исследования показали, что данные, собранные посредством удаленного мониторинга, помогают выявлять и прогнозировать ухудшения ХОБЛ.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

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