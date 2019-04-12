Арестовано имущество владельца сети «Радуга»

Арбитражный суд Свердловской области арестовал активы владельца аптечной сети «Радуга» Александра Серебренникова и его делового партнера Анны Клименко. Кредитор намерен привлечь их к субсидиарной ответственности.

Наложить ограничение на имущество и активы депутата регионального Заксобрания Александра Серебренникова потребовал его компаньон по гостиничному бизнесу Владимир Титов, которому бизнесмен задолжал 174 млн руб. Такие же меры предусмотрены и для Анны Клименко – соучредителя ГК «Радуга» и топ-менеджера, управляющего аптечной сетью «Радуга» и оптовой структурой «АВК-Альянс», участвующей в региональной программе ЛЛО.

По словам юристов г-на Титова, последние пять лет «ГК «Радуга» под разными предлогами отказывалась от своих обязательств. Поскольку решение арбитражного суда вернуть долг не исполнено, в декабре 2018 г. кредитор инициировал банкротство юрлица.

«Суды первой, второй и третьей инстанции приняли мою сторону, – сообщил «ФВ» Владимир Титов. – Решение вступило в законную силу и Александр Серебренников обязан его исполнить. Вместо этого депутат, призванный чтить закон, вывел имущество, принадлежавшее «Группе компаний «Радуга», на другие юридические лица. Единственная моя задача как кредитора вернуть активы, продать их и получить деньги».

По ходатайству г-на Титова арбитражный суд наложил арест на имущество бизнес-партнеров – недвижимость, автомобили и доли в уставных капиталах юридических лиц ООО «АВК-Альянс», ООО «Аптечная сеть «Радуга», ООО «Сав», ООО «Эссет Менеджмент», ООО «Сав Фарм», ООО «Гранит-XXI век».

Ранее арбитражный суд наложил арест на четыре нежилых помещения ГК «Радуга» в Екатеринбурге, Заречном, Первоуральске и Полевском, оставив апелляционную жалобу собственника без внимания.

У Александра Серебренникова тоже есть финансовые претензии к Владимиру Титову : в октябре прошлого года он добился, чтобы суд признал отельера банкротом. По отзывам наблюдателей, бизнесмены могли урегулировать спор в досудебном порядке, а Владимир Титов уверяет, что готов договариваться, однако найти общий язык предпринимателям пока не удалось.

Михаил Старков

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