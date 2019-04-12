Правительство хочет отменить ряд субсидий для фармпроизводителей

Правительство РФ намерено поэтапно завершить ряд действующих мер предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку развития промышленности одновременно с осуществлением их консолидации и унификации. По поручению вице-премьера Дмитрия Козака Минпромторг подготовил проект соответствующего постановления.

В перечень документов, которые с 1 января 2020 г. могут утратить силу, входят нормативные акты, касающихся фармацевтической и медицинской промышленности.

Так, в случае принятия акта Правительства РФ, предусматривающего реализацию механизмов повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции в потребительских отраслях, с 1 января 2020 г. утрачивает силу:

— постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1047 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, понесенных при реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) фармацевтических субстанций, в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 годы».

В случае принятия акта Правительства РФ, предусматривающего дополнительное стимулирование разработки и (или) внедрения на территории РФ передовых технологий, имеющих критическое значение для стратегических отраслей промышленности, с 1 января 2020 г. утрачивают силу:

— постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1046 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 годы»;

— постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1048 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 годы»;

— постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1503 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов»;

— постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 г. № 1045 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов в рамках подпрограммы «Развитие производства лекарственных средств» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 — 2020 годы».

Общественное обсуждение проекта постановления Правительства РФ проводится на сайте regulation.gov.ru до 24 апреля 2019 г.

Елена Сидорова

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