Сенатор Берни Сандерс представил обновленную версию законопроекта о реформе Medicare

Сенатор-демократ и соискатель президентского кресла Берни Сандерс 10 апреля представил новую версию законопроекта, расширяющего страховую программу Medicare. Новый план Сандерса во многом схож с его инициативой 2017 года, реализация которой была оценена в $32 трлн.

Новая версия законопроекта предлагает покрывать расходы на уход за инвалидами, а также отказаться от частного страхования. У законопроекта Сандерса есть 14 сторонников среди демократов, включая четырех потенциальных конкурентов сенатора в предвыборной гонке.

«Нынешнее обсуждение расширения программы Medicare для всех на самом деле не имеет ничего общего со здравоохранением, все это связано с жадностью и спекуляцией», – цитирует Reuters слова Сандерса.

В законопроекте не оговаривается стоимость реформы, известно лишь, что автор предлагает аккумулировать необходимые средства за счет увеличения налогов для работодателей, предпринимателей и просто состоятельных граждан.

Республиканцы уже успели раскритиковать инициативу как дорогостоящую и пообещали сделать вопрос реформирования системы здравоохранения ключевым для предвыборной гонки 2020 года. Urban Institute оценил стоимость реализации предыдущего плана Сандерса в $32 трлн за 10 лет, включая дополнительные налоговые сборы в $15 трлн.

Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в 2016 году баллотировался на пост президента США с аналогичной программой, содержащей предложения по реформе здравоохранения. Сандерс также известен как яростный критик высоких цен на лекарства.

Источник: Reuters

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