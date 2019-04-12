В Совете Федерации предложили выдавать лицензии на продажу лекарств медучреждениям

В верхней палате парламента предложили выдавать лицензии на продажу лекарственных средств медицинским учреждениям вместо торговли препаратами в продуктовых магазинах. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в ходе пресс-конференции на тему «Инициатива межфракционной группы ГД по продаже лекарств в торговых организациях».

«Если мы говорим о доступности, о недостатке лекарственных средств, то давайте давать лицензии (на продажу лекарственных средств — прим. Агентства «Москва») фельдшерско-акушерским пунктам, центральным районным больницам. Вот по какому пути надо двигаться», — подчеркнул В.Круглый.

Также сенатор добавил, что продажа лекарств в торговых точках увеличивает риск продажи контрафактной продукции. «Лекарственный препарат — это особый товар, который обладает качеством, эффективностью и не может продаваться в торговых сетевых магазинах. Осуществлять контроль за магазинами — это вообще нереально. Не говоря о том, что это будет широкий пункт для контрафактной продукции», — отметил В.Круглый.

Как ранее сообщали СМИ, в Госдуме была создана рабочая группа для реформирования аптечного рынка в России. Согласно инициативе, половина торговой площади аптек должна быть отведена под российские препараты и недорогие лекарства. Также парламентарии предлагают создать список препаратов для продажи в продуктовых магазинах.

mskagency