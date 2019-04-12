Комитет Госдумы поддержал законопроект о совершенствовании обращения ветпрепаратов

На заседании Комитета Государственной Думы по охране здоровья 10 апреля был рассмотрен и поддержан законопроект о регулировании обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, которым допускается при производстве лекарственных препаратов для ветеринарного применения использование фармацевтических субстанций, предназначенных для производства лекарственных препаратов для медицинского применения.

«Как следует из пояснительной записки, данная норма позволит исключить требования о проведении длительных и дорогостоящих процедур включения фармацевтических субстанций, уже внесённых в государственных реестр лекарственных средств для медицинского применения, в государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения», — указано в заключении Комитета Госдумы по охране здоровья.

Данное требование депутаты признали избыточным в связи с тем, «что установлен единый порядок лицензирования деятельности по производству лекарственных средств, а также общие требования к организации производства и контроля качества препаратов для медицинского применения и ветеринарного применения».

Заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза России Полина Смышляева отметила, что законопроектом предусмотрена возможность ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов для лечения редких, «краснокнижных» животных, а также животных в зоосадах, дельфинариях, океанариумах.

Оживленную дискуссию вызвала необходимость предоставления сведений о штамме иммунобиологического лекарственного препарата, государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, а также определение остаточных количеств антибиотиков в продуктах животного происхождения после их применения.

Члены Комитета высказали озабоченность широким применением антибактериальных препаратов в ветеринарии и возможному развитию антибиотикорезистентности при употреблении в пищу продуктов животного происхождения. Также бесконтрольное применение гражданами антибиотиков может привести к снижению их эффективности.

gmpnews