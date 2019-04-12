GSK не намерена снижать цену на Долутегравир для Казахстана

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline отказалась включить в добровольную лицензию Казахстан для возможности закупить аналог препарата через международные организации с 25-кратным снижением цены, охватив таким образом всех состоящих на учете пациентов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Договоренность о более чем 25-кратном снижении цены на терапию при закупе генерического препарата Долутегравир до уровня 4,5 долларов за упаковку была достигнута в рамах сотрудничества с международной организацией ПРООН и ТОО СК «Фармация». Такое снижение цены позволило бы охватить самой современной антиретровирусной терапией всех казахстанских пациентов с ВИЧ, которым такая терапия показана.

Однако, по словам представителей патентообладателя, компании GlaxoSmithKline, закуп генерического Долутегравира возможен лишь в странах с невысоким уровнем доходов населения и/или находящимся в критической ситуации. Таким странам правообладатель предоставляет лицензию, однако Казахстан, как страна с уровнем дохода выше среднего, на такую лицензию претендовать не может. К слову, в регионе такие права получили Украина, Таджикистан и Узбекистан.

Вместе с тем, выделенный государством бюджет не позволит охватить терапией всех пациентов с ВИЧ по ценам, предлагаемым поставщиком.

По словам Джеймса Брингло, коммерческого директора по регионам Россия / СНГ, Ближний Восток и Африка ViiV Healthcare, предложенная Казахстану цена на Долутегравир является максимально сниженной, учитывая уровень доходов населения. Тем не менее, по словам директора по работе с государственными органами, политике и доступу препаратов ViiV Healthcare Анджели Рэдклифф, своей основной задачей GlaxoSmithKline видит максимальный охват пациентов качественным современным лечением пациентов с ВИЧ. В этой связи, в настоящее время компанией прорабатываются инструменты сотрудничества с ЮНИСЕФ для обеспечения пациентов, но эти инструменты заработают не ранее следующего года.

Представитель пациентской организации, директор филиала общественного фонда Answer Елена Растокина отметила, что в настоящее время в Казахстане сложилась острая ситуация с доступностью препарата Долутегравир – одного из ключевых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, запасов которого хватит лишь на три недели, после чего может возникнуть необходимость изменения схем лечения пациентов, живущих с ВИЧ.

«Сложившаяся ситуация требует срочного решения. Только в Алматы уже 700 пациентов остались без препарата», − отметила Елена Растокина.

Председатель комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова сообщила о планах Минздрава рассмотреть возможность получения принудительной лицензии на препарат в судебном порядке.

Компания ViiV Healthcare письмом подтвердило свое намерение сохранить запрет на лицензирование для возможности закупа Казахстаном генерического долутегравира, также как и сохранить цену на препарат.

gmpnews