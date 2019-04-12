Руководителей филиалов «Аптек Алтая» будут судить за взятки

В Алтайском крае завершено расследование уголовных дел в отношении двух руководителей филиалов госсети «Аптеки Алтая». Речь идет об Усть-Калманском (четыре аптечных пункта) и Баевском (три пункта) районах. Их руководители обвиняются в получении взяток в значительном размере.

Для одного руководителя филиала взятка составила 34 тыс. руб. – это 1% от контрактов с поставщиком, который был заинтересован в длительных отношениях с сетью. Другой директор за 2013–2017 гг. получил от фирмы-поставщика 189 тыс. руб.

Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, речь идет о действующих руководителях филиалов. Им грозит наказание в виде штрафа в размере от 30- до 60-кратной суммы взятки до лишения свободы сроком до шести лет. Кроме того, сотрудники лишатся права занимать определенные должности на несколько лет.

Как показывает судебная практика, в подобных случаях рассмотрение дела заканчивается условным сроком для обвиняемых или штрафом. Например, заместитель заведующей аптекой Пензенского областного клинического центра СВМП за получение взятки в размере 46 тыс. руб. получила два года лишения свободы условно.

Ольга Коберник

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