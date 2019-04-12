Novo Nordisk и Gilead объединяют усилия в лечении неалкогольного стеатогепатита

Датская компания Novo Nordisk («Ново Нордиск») и американская Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») договорились о сотрудничестве в сфере исследования комбинации препаратов обеих компаний для лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), сообщает Reuters.

Компании будут исследовать комбинацию препарата semaglutide компании Novo Nordisk и препаратов cilofexor и firsocostat от Gilead Sciences.

В феврале клинические исследования завершающей стадии препарата selonsertib компании Gilead завершились неудачно.

По прогнозам аналитиков, объем рынка лекарственных препаратов для лечения НАСГ может достичь 20–35 млрд долл. на фоне роста заболеваемости среди людей с сахарным диабетом и излишним весом.

В настоящее время датская компания исследует semaglutide, уже одобренный для лечения сахарного диабета, для терапии НАСГ. Идет II фаза КИ.

Cilofexor и firsocostat пока не одобрены ни по каким показаниям ни в одной стране.

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Илья Дугин

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