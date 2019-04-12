Прокурор внес представление о нарушениях в сфере лекарственного обеспечения

Порядка 300 нарушений требований законодательства о лекарственном обеспечении населения зафиксировала прокуратура Волгоградской области с начала этого года. Вовремя не могут получить лекарственные средства и взрослые и дети.

В ГБУЗ «Центральная городская больница г. Камышина» пациенты не получали необходимых препаратов и были вынуждены закупать их за свой счет. В ГБУЗ «ЦРБ Клетского муниципального района» установлены многочисленные случаи отказа в выдаче рецептов на обеспечение лекарственными средствами детей первых трех лет жизни, инвалидов и лиц, страдающих онкозаболеваниями. Имеют место перебои с тест-полосками и инсулинами.

Впрочем, даже там, где рецепты выписывались и ставились на обслуживание, ждать лекарств пациентам порой приходилось по полтора-два месяца. Прокуроры выявили факты отсутствия необходимых и важнейших лекарственных средств в необходимом для обеспечения населения ассортименте в Быковском, Новоаннинском, Серафимовичском, Палласовском и других районах.

Прокуратура Ольховского района внесла представление об устранении нарушений в адрес председателя регионального Комитета здравоохранения Волгоградской области, которое находится на рассмотрении.

Проблема недостаточной обеспеченности региона лекарственными средствами стала темой обсуждения и на правительственном часе в Госдуме РФ 3 апреля. Ее подняла вице-премьер Татьяна Голикова. Она рассказала, что депутаты партии «Единая Россия» от Волгоградской области обеспокоены тем, что субъект до сих пор не получил из федерального бюджета финансовые ресурсы на закупки медикаментов, в частности, для онкобольных.

«Если есть необходимость, чтобы мы силами федеральных структур, например, Росздравнадзора, провели проверку соответствующих подразделений в Волгоградской области, то мы готовы принять такое решение», – пообещала спикер.

Фото: Nhv-vesti.ru

Екатерина Погонцева

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