Ростовских полицейских, покровительствовавших аптекам, объявили в федеральный розыск

Двое полицейских, подозреваемых в том, что они оказывали покровительство аптекам, которые делали прибыль на продаже лекарственных препаратов наркозависимым, попросили политического убежища на Украине. Незадолго до этого было заведено уголовное дело по поводу превышения должностных полномочий, однако для дачи показаний они так и не явились и подались в бега. Теперь они объявлены в федеральный розыск.

«Сегодня я узнал о полицейских, которые сбежали на Украину, просят политического убежища и говорят о политическом преследовании, – написал глава движения «АнтиДилер» Дмитрий Носов на своем портале. – Выяснилось, что наконец-то восторжествовала справедливость! После моего обращения к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в Ростов-на-Дону была направлена проверка, выявившая “оборотней в погонах”, которые “крышевали” аптеки, торгующие наркотиками».

Проблема аптечной наркомании в Ростовской области не менее актуальна, чем в других регионах, но здесь, в отличие от многих других субъектов, ее пытаются решать сообща. Между Росздравнадзором и органами МВД региона налажено тесное сотрудничество, нацеленное на то, чтобы виновные не уходили от ответственности и несли ее по всей строгости закона, хотя последнее вызывает большие вопросы. По мнению абсолютного большинства, предусмотренное законодателями наказание не соответствует тяжести преступления, особенно когда дело касается продажи «опасных лекарств» детям и подросткам.

Тем не менее слаженность действий привела к тому, что по состоянию на 10 апреля 2019 г. Арбитражным судом Ростовской области приостановлена деятельность 21 аптеки и 11 юридических лиц.

Фото: Uvo.ru

Екатерина Погонцева

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