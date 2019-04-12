Tmall начнет продажу в России медизделий и лекарств

Платформа Tmall китайской компании AliExpress с 18 апреля запускает в России продажу медицинских товаров и косметики, к которым планирует добавить и безрецептурные лекарства, пишет «Коммерсант».

Товары будут продаваться по модели маркетплейса. «Продавец регистрируется на Tmall, но использует свои инфраструктурные возможности, например логистику и поддержку пользователей», – сообщил изданию представитель торговой площадки Антон Пантелеев. Первыми партнерами площадки стали бренд «Оптик-Сити» и дистрибьютор «Фармакосметика», которые будут продавать контактные линзы, растворы, аксессуары и медицинскую косметику. В дальнейшем маркетплейс намерен запустить продажу безрецептурных лекарств в партнерстве с крупными аптечными сетями, которые смогут использовать свою логистику и точки выдачи, отметил директор по развитию Tmall в России Дмитрий Селихов. Модель их продажи пока прорабатывается: по словам представителя площадки, это может быть либо онлайн-предзаказ и получение в офлайн-точке, либо онлайн-продажа с доставкой, если такая возможность будет легализована.

Разработанный Минздравом законопроект о продаже лекарств в интернете был принят в первом чтении в декабре 2017 года, но уже год работа над ним не ведется.

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