Все больше потребителей руководствуются отзывами в интернете при покупке лекарств

Доля респондентов, руководствующихся отзывами в интернете при покупке лекарственных препаратов, впервые превысила долю тех, кто отметил, что может принимать решение о покупке ранее не используемых препаратов без помощи фармацевта.

За последний год доля опирающихся на отзывы потребителей выросла с 2,7% в четвёртом квартале 2017 г. до 9,4% в 2018 г., отмечается в синдикативном исследовании HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» компании Ipsos Comcon. Опрос проводился среди представителей домохозяйств, которые покупали ЛП в течение трех предшествовавших исследованию месяцев.

Основным драйвером выбора препарата по-прежнему является назначение врача, его отметило большинство респондентов – 73% (рис. 1). Рекомендацию фармацевта упомянули 19,5% опрошенных. Позиции интернета укрепляются и среди источников информации, к которым обращаются, впервые почувствовав тот или иной симптом. Доля тех, кто смотрит информацию в интернете, выросла в 4-м квартале на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составила 28,1% (рис. 2). На 7% выросла доля тех, кто при появлении симптомов обращается за советами к друзьям и знакомым (29,7%). Доля тех, кто сразу обращается к врачу, уменьшилась на 12% за анализируемый период – с 47,6% до 35,8%.

Примечательно, что наибольшая доля (18%) опирающихся на отзывы в интернете потребителей ЛП – это люди в возрасте от 35 до 44 лет (рис. 3).



Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik