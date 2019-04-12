С Bayer могут взыскать 1 млн евро по делу о гербициде Monsanto

Апелляционный суд в Лионе (Франция) 11 апреля вынес решение в пользу фермера Поля Франсуа. Он обвиняет принадлежащий Bayer агроконцерн Monsanto в причинении вреда здоровью и требует 1 млн евро в качестве компенсации.

Франсуа считает, что случайное вдыхание гербицида Lasso в 2004 году привело к неврологическому расстройству – потере памяти, обморокам и головной боли. Маркировка продукта Monsanto не содержала информации о потенциальном вреде от контакта с ним. Судебное разбирательство Франсуа с Monsanto длится уже десять лет.

«Господин Франсуа обоснованно заключает, что неадекватная маркировка продукта, не отвечающая регуляторным требованиям, ввела его в заблуждение относительно ожидаемого уровня безопасности использования», – говорится в постановлении суда.

Размер компенсации будет определен на следующем заседании суда. Сам истец оценивает нанесенный ему ущерб в 1 млн евро.

Вместе с приобретением Monsanto в 2018 году Bayer столкнулась с 11 тысячами исков в США, связанных с другим продуктом агроконцерна – глифосатом. По оценкам аналитиков, исход этих дел в пользу истцов может вылиться в $5 млрд штрафов и подтолкнуть Bayer к разделению или поглощению.

Bayer AG – немецкая фармкомпания, основанная в 1863 году. В 2018 году компания приобрела американский агроконцерн Monsanto за $63 млрд. Выручка Bayer в 2017 году составила 35 млрд евро, прибыль – 7,3 млрд евро.

Источник: Reuters

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