Суд вынес приговор менеджеру «Р-Фарм» Александру Гитеру

Абаканский городской суд Республики Хакасии вынес приговор по уголовному делу в отношении территориального менеджера фармацевтической компании «Р-Фарм» Александра Гитера и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7,6 года в колонии строгого режима. Гитер признан виновным за дачу взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. Суд также назначил ему штраф в размере 3,3 млн рублей и лишил «права три года занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью». Приговор суда еще не вступил в законную силу.

По материалам дела, Александр Гитер в 2016 году передал бывшему главному врачу Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской Владимиру Семенову взятку в сумме более 660 тысяч рублей. По данным ИА «Хакасия», взятка предназначалась для создания бывшим главврачом благоприятных условий при осуществлении госзакупок для нужд республиканской больницы коммерческим предприятиям, связанным с Гитером. За получение взятки Семенов также был осужден, но уже вышел на свободу.

Гитер стал фигурантом уголовного дела еще в 2016 году. Тогда Следственный комитет Республики Хакасии подозревал его в участии в преступной группе, занимавшейся мошенничеством в сфере закупок медицинского оборудования и лекарств и растратившей более 195 млн рублей бюджетных средств. Вместе с Гитером в группе состояли еще семь человек.

В феврале 2018 года один из участников преступной группы, бывший руководитель администрации главы Республики Хакасии Владимир Бызов был признан судом виновным в получении взятки в особо крупном размере во время госзакупок медоборудования и приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Бызова также подозревали в организации преступного сообщества. Вслед за Бызовым по этому уголовному делу осудили бывшего заместителя руководителя Межведомственного центра организации закупок Ингу Мелузову – она получила условный срок.

«Р-Фарм» является заметным игроком на фармакологическом рынке России. В 2017 году компания получила госзаказ на закупку препаратов от ВИЧ и гепатита почти на 10 млрд рублей и стала безусловным лидером рынка.

Источник: Генпрокуратура РФ

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