AliExpress будет продавать в России лекарства и оптику

Маркетплейс Tmall китайского интернет-ритейлера AliExpress с 18 апреля начнет продавать в России лекарства, контактные линзы и косметику. Первыми партнерами площадки стали сеть салонов оптики «Оптик-Сити» и дистрибьюторская компания «Фармакосметика».

«Продавец регистрируется на Tmall, но использует свои инфраструктурные возможности, например, логистику и поддержку пользователей», – объяснил «Коммерсанту» схему работы представитель площадки Антон Пантелеев.

Помимо оптики и косметики, на базе Tmall планируется продавать термометры и глюкометры – этим займется оператор Mollmart, в перспективе начнется продажа безрецептурных препаратов в партнерстве с аптечными сетями, как это уже делает интернет-ритейлер Ozon.ru. Этой компании удалось официально доказать возможность продажи лекарств с доставкой из аптечного пункта.

Ранее Прокуратура Москвы и Роскомнадзор не нашли оснований для блокировки сайта Ozon.ru. Ресурс с октября 2018 года начал дистанционную торговлю лекарствами, не дождавшись принятия соответствующего законопроекта. На это ссылался в обращении о блокировке сайта Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО; включает аптечные сети «Ригла», «Неофарм», «Эркафарм»).

Законопроект о дистанционной торговле безрецептурными препаратами, разработанный Минздравом, был принят Госдумой в первом чтении в конце 2017 года. При этом дистанционная продажа рецептурных лекарств документом запрещается. С тех пор никакого движения по законопроекту не было. Президент Владимир Путин, выступая 6 февраля на форуме «Деловой России», обратился к депутатам Госдумы с просьбой оперативно принять этот законопроект.

Источник: Коммерсантъ

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